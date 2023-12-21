Bursa’da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 21 Aralık BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler duyuruldu. Vatandaşlar önlem alabilmek için arama motorlarında su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.

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BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehirde yaşanan bir arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BUSKİ, ilçe ve mahalle bazında yapmış olduğu açıklamalarla, vatandaşları olası su kesintisi hakkında bilgilendirdi.

21 Aralık 2023 Perşembe günü gerçekleşecek olan su kesintisinin hangi ilçeleri ve mahalleleri etkileyeceği BUSKİ tarafından belirlendi.

Bu haberin ardından, Bursa'da ikamet eden vatandaşlar, suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde su kesintisinin yaşanacağı konusunda bilgi almak amacıyla araştırmalara başladılar.

İşte Bursa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler...

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA