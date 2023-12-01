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Bursa’da sular kesilecek: Hangi ilçeler susuz kalacak? 1 Aralık BUSKİ su kesintileri

Bursa’da sular kesilecek: Hangi ilçeler susuz kalacak? 1 Aralık BUSKİ su kesintileri BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 1 Aralık 2023 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…