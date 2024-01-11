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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 11 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 11 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 11 Ocak 2023 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…