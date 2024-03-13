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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 13 Mart BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 13 Mart BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 13 Mart 2024 Çarşamba su kesintisi ve arıza sorgulama…