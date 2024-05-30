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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 30 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 30 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 30 Mayıs 2024 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…