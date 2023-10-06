Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 6 Ekim BUSKİ su kesinti listesi

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BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
Bu duyuru üzerine, Bursa'da yaşayan vatandaşlar su kesintileri hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladılar.
Arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahallelerin BUSKİ tarafından duyurulmasıyla, vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi bölgelerin etkileneceğini öğrenmeye çalışıyorlar.
Su kesintileri ve arızaların giderilmesi için BUSKİ'nin çalışmaları ve güncel bilgiler vatandaşlar için büyük önem taşıyor.
İşte 6 Ekim Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeler…
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.