Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 9 Ekim BUSKİ su kesinti listesi Bursa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve ilçeler için resmi açıklama geldi. Bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar, önlem alabilmek için araştırmalara başladı. İşte 9 Ekim su kesintisi yaşanacak bölgeler...

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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı bölgelerde su kesintisinin yaşanacağı duyuruldu.

Bu durum, Bursa'da yaşayan vatandaşların günlük yaşantılarını etkileyecek.

Su kesintisi yaşanacak olan bölgelerde yaşayanlar, bu duruma karşı önlemler almak için harekete geçti.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, su kesintisinin nedeni ve süresi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler, BUSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Su kesintisinin yaşanacağı bölgelerdeki vatandaşlar, ne kadar süre boyunca etkilenecekleri ve suyun ne zaman geleceği hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalarını sürdürüyorlar.

İşte 9 Ekim Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA