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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 9 Şubat BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 9 Şubat BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 9 Şubat 2024 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…