Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 10 Ekim BUSKİ su kesinti listesi

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Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler için vatandaşlar uyarıldı.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisinin yaşanacağı duyuruldu.
Su kesintisinin etkisi altına alacağı mahallelerde yaşayanlar, bu duruma karşı önlemler alabilmek için araştırmalara başladılar.
Su kesintisinin nedeni ile ilgili teknik bilgiler paylaşılırken, kesintinin ne kadar süreceği konusunda da vatandaşlar bilgilendirildi.
İşte 10 Ekim Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri…
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.