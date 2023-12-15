Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 15 Aralık BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 15 Aralık BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 15 Aralık 2023 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…