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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 25 Kasım BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 25 Kasım BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…