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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 29 Şubat BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 29 Şubat BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Şubat 2024 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…