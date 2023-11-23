Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 23 Kasım BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 23 Kasım BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 23 Kasım 2023 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…