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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlere su verilmeyecek! İşte 12 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlere su verilmeyecek! İşte 12 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 12 Ocak 2023 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…