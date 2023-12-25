Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlere su verilmeyecek! İşte 25 Aralık BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlere su verilmeyecek! İşte 25 Aralık BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…