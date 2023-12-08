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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlere su verilmeyecek! İşte 8 Aralık BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlere su verilmeyecek! İşte 8 Aralık BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 8 Aralık 2023 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…