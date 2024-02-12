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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 12 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 12 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 12 Ocak 2024 Pazartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…