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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 16 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 16 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 16 Ocak 2023 Salı su kesintisi ve arıza sorgulama…