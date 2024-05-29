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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 29 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 29 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Mayıs 2024 Çarşamba su kesintisi ve arıza sorgulama…