Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 3 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 3 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 3 Ocak 2023 Çarşamba su kesintisi ve arıza sorgulama…