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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 8 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 8 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 8 Ocak 2023 Pazartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…