Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelemeyecek! İşte 1 Mart BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelemeyecek! İşte 1 Mart BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 1 Mart 2024 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…