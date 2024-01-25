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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 25 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 25 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 25 Ocak 2024 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…