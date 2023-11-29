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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 29 Kasım BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 29 Kasım BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar, önlem almak için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırmaya başladı. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba su kesintisi ve arıza sorgulama…