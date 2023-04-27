Bursalılar dikkat! Elektrik saatlerce yok...İşte o ilçeler! Bursa'da yaşayanlar günlük kesintileri Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) üzerinden takip ediyor. Bu kapsamda hangi ilçede ne zaman kesinti olduğunu sorgulayabiliyor. Peki, Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? İşte kesinti olan ilçeler...

Bursa'nın elektrik tedarik şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, dağıtım, kesinti ve arıza işlemleriyle ilgileniyor. Bursalılar, gün içerisindeki elektrik kesintilerini UEDAŞ üzerinden kontrol ediyor. UEDAŞ, günlük elektrik durumuna ilişkin bilgileri sıklıkla güncelliyor. Planlanan kesinti veya arıza olması durumunda sitede bilgi yer alıyor. Son olarak 27 Nisan Perşembe gününe ilişkin uyarı geldi. Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada "Planlı kesintilerde bölgenin tamamı mevcut elektrik kesintisinden etkilenmeyebilir. Elektrik kesintisinden etkileneceğiniz durumlar için kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Bursa elektrik kesintisi olan ilçeler... Bursa elektrik kesintisi sorgulama