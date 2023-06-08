BUSKİ duyurdu! Bursa'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 8 Haziran 2023 BUSKİ arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 8 Haziran 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
BUSKİ’nin sitesinde yer alan su kesintilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.