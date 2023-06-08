BUSKİ duyurdu! Bursa'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 8 Haziran 2023 BUSKİ arıza sorgulama BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 8 Haziran 2023 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 8 Haziran 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama… Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler BUSKİ’nin sitesinde yer alan su kesintilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. BUSKİ ARIZA SORGULAMA