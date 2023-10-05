BUSKİ duyurdu: O ilçeler saatlerce susuz kalacak! İşte 5 Ekim Bursa su kesinti listesi

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Bursa'da yaşayan vatandaşlar, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı duyuru ile bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını öğrendi.
Su kesintisi nedeniyle mağdur olmamak adına vatandaşlar, hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini öğrenmek amacıyla araştırmalara başladı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintisinin yaşanacak bölgeleri ve kesinti tarihlerini resmi olarak duyurdu.
Bu bilgilendirme sayesinde vatandaşlar, önlem alarak su kesintisi sebebiyle olası mağduriyetleri en aza indirme amacı güdüyorlar.
İşte 5 Ekim 2023 Perşembe Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler…
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.