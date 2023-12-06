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BUSKİ duyurdu: O semtlerine uzun süre su verilmeyecek! İşte 6 Aralık Bursa su kesinti listesi

BUSKİ duyurdu: O semtlerine uzun süre su verilmeyecek! İşte 6 Aralık Bursa su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba su kesintisi ve arıza sorgulama…