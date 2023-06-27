Bütün dualarınız kabul olacak! Arife (arefe) günü bu sureyi 1000 kez okursanız… Kurban Bayramı arifesinin gelmesiyle Müslümanların gündeminde yapılacak ibadetler yer alıyor. Arife gününde bin kez bu sureyi okursanız hem günahlarınız affedilmesine hem de dualarınızın kabul olmasına vesile olacak.

Kurban Bayramı geldi çattı. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı'na, kısa bir zaman kala vatandaşların merak ettiği konulardan biri de Arife gününde yapılacaklar oldu.

Arife günü Müslümanlar, vakitlerini dua, namaz, zikir, teşbih, vaaz dinleme, Kur’an okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Zilhicce ayının 9. günü, Kurban Bayramı’nın bir önceki günü olan Arife Günü bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşatacak.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Arife günü için, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır" buyurmuştur.

Arife gününde o sureyi 1000 defa okursanız bütün duaların kabul olacağı söyleniyor.

Arife Günü 1000 ihlas okumanın faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadis-i şerifinde arife günü İhlas Suresi okumak ile ilgili şu bilgiye yer vermiştir:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)''

Din alimleri, Arefe günü alınacak bir abdestin ardından bin kez İhlas Suresi okuyan kişinin günahlarının affedileceğine dualarının kabul olacağına vesile olacağını belitmiştir.

İhlas Suresi okunuşu

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).