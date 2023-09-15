Büyük umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe o futbolcuyla yolları ayırdı! 8 maçta 0 gol 0 asist Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala bir oyuncusu ile daha yollarını ayırdı. İşte Fenerbahçe'ye veda eden o isim..

ensonhaber.com Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala hareketlilik devam ediyor. Son olarak Nazım Sangare ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Fenerbahçe 2021/2022 sezonunda Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Burak Kapacak ile yollarını ayırdı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Burak Kapacak Fenerbahçe'ye veda etti. Fenerbahçe'de sadece 8 resmi maçta forma giyen Burak Kapacak 2022/2023 sezonunu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen Burak Kapacak 1 gol 1 asist ile oynadı. Profesyonel futbol kariyerine 2018 yılında Bursaspor forması ile başlayan Burak Kapacak kariyerinde 166 resmi maçta forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda 12 gol kaydetti. Burak Kapacak, Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi. Süper Lig takımına imza atacak Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Burak Kapacak'ın Sivasspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 23 yaşındaki genç futbolcunun Sivasspor ile bugün anlaşma imzalaması bekleniyor.

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