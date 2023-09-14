Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! İşte son atamalar

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 14 Eylül Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.
Peki, 14 Eylül 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/395)
YÖNETMELİKLER
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/24)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28/04/2023 Tarihli ve E: 2021/5, K: 2023/2 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri