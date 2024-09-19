Buzdolabına Türk kahvesi koyun, mucizeye tanık olun... Buzdolabınıza içtiğiniz Türk kahvesinin telvesini koyun, o sorunlardan temelli kurtulmanın keyfini çıkartın. Bakın buzdolabına koyacağınız Türk kahvesi nasıl etkiler sağlıyormuş...

Haber Merkezi

Gün içerisinde sıkça içilen içecekler arasında şüphesiz Türk kahvesi ilk sıralarda yer alır.

Enerji vermesi, ruh sağlığına iyi gelmesi, yağ yakımına yardımcı olması gibi etkileri nedenlerle sıkça tüketilen Türk kahvesi meğer buzdolabına konulduğunda da mucizeler yaratıyormuş.

İçtiğiniz Türk kahvesinin çöpe giden telvesinin bundan sonra buzdolabında değerlendirin o sorunlar nasıl maziye karışıyor görün.

TELVEYİ BUZDOLABINA KOYMAK YETİYOR

Her ne kadar düzenli olarak temizliyor olsanız da bazı zamanlarda buzdolaplarında yaşanan ve oldukça can sıkıcı olan koku sorunu yaşanır.

Buzdolabından yükselen ekşi koku yemeklerin üzerine siner ve bunu engellemek elinizde olmaz. Meğer bu sorunun çözümü kahve telvesinde saklıymış.

Kahvenizi içtikten sonra pencerenin önüne koyup telveyi kurumaya bırakın. Ardından kuruyan telveyi buzdolabınızın uygun bir köşesine yerleştirin. Kahve telvesi kötü kokuyu emecek ve yayılmasına engel olmada oldukça başarılı olacaktır.