Buzdolabındaki sebzelerin içine kürdan atın, bakın ne işe yarıyor Sebzelerinizin buzdolabında daha uzun süre taze kalmasını mı istiyorsunuz? İşte size pratik bir tüyo: Poşetlerin içine kürdan koyun!

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Marketten veya pazardan aldığınız taze sebzeler ve meyveler, birkaç gün sonra tazeliğini kaybediyor.

Bu durumun neden olduğunu düşünüyorsanız, sorunu kendinizde arayın.

Çünkü meyve ve sebzelerin raf ömrü, saklama koşullarıyla bağlantılı olabilir. Çoğu zaman aldığımız meyve ve sebzeleri doğru şekilde saklamıyoruz, sonucunda çürümüş olduğunu görüyoruz.

Ancak bu yöntemle meyve ve sebzelerinizin tazeliğini uzun süre koruyabilirsiniz. Poşetin içerisinde birkaç tane kürdan atmanız yeterli.

Poşetin içine kürdan koyun

Poşetlerin ya da saklama kaplarının içine birkaç tane kürdan atmak, sebzelerinizi daha uzun süre taze tutmanıza yardımcı olabilir. Çünkü kürdanlar, nemi emerek sebzelerinizin çürümesini geciktiriyor.

Kürdanlar sayesinde sebzelerinizin raf ömrü uzayacak ve mutfakta daha az israf yaşayacaksınız.