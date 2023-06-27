Buzluğa 1 lira koyup giden, dönünce şaşkın oluyor... Tatil nedeniyle eve uzun süre uğramayanlar için alınacak önlemlerden biri de buzdolabına demir para koymak oluyor.

Özellikle yaz aylarında evden ayrı uzun zaman geçirenlerin gözü arkada kalabiliyor. Elektrik kesilmesi gibi durumlarda buzdolabında oluşacak kötü koku ve bozulacak gıdalar, tehlike yaratıyor. Paylaşacağımız inanılmaz ipucu sayesinde buzdolaplarında buzluk kısmında bıraktığınız eşyaların bozulacağından korkmanıza gerek yok. Sahip olmanız gereken tek şey 1 lira... 1 su bardağı suyu dondurun ve bu buz dolu bardağın tepesine 1 TL koyarak dolapların dondurucu kısmına yerleştirin. Bu yöntem sayesinde siz evde değilken dolabınızın bozulup tekrar çalışmış olma ihtimalini öğrenebilirsiniz. Eğer eve döndüğünüz zaman bardaktaki buz hala bardağın üzerinde duruyorsa, bu durumda dolabınız sürekli çalışmış demektir ve sorun yoktur. Ancak eğer eve geldiğinizde baraktaki para bardağın içine düşmüş ise, bu durumda siz evde yokken dolabınız bozulmuş ve daha sonra yeniden çalışmış demektir. Bu durumda buzluktaki yiyecekleri çöpe atmak en sağlıklısı olacaktır.