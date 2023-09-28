Çalışanları sevinçten havaya uçuracak oran masada! İşte 2024 asgari ücret zammı... Temmuz ayında yapılan zammın ardından çalışanlar gözlerini, 2024 yılındaki asgari ücret zammına dikti. Peki, 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

ensonhaber.com

Temmuz ayında asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zammın ardından gözler artık 2024 yılına çevrilmeye başlandı.

2024 yılında asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merak edenler, "2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu da araştırmaya başladı.

Asgari ücrete yapılacak zamma dair oran henüz net değil ancak araştırmacıların bazı tahminleri var...

Bu tahminlere göre asgari ücret zammının 2024 yılında çoğu çalışanı mutlu edeceği öngörülüyor.

Peki, 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte detayar!

2024 yılında asgari ücretin oranı...

Ağustos itibarıyla 11 bin 402 lira maaş almaya başlayan asgari ücretliler, Ocak 2024 tarihinden sonra daha yüksek bir tutar almaya başlayacaklar.

Enflasyon verilerinin baz alınarak hesaplanacağı asgari ücretle ilgili şimdilik net bir rakam ortaya çıkmazken, gündemde çeşitli tahminler yer alıyor.

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla hesaplanacak olan enflasyon farkı; asgari ücret ve memur maaşlarında hatta emekli ve sosyal yardım paralarında da etkili olacak.

Memurlar için yaklaşık yüzde 50’lik bir zam yapılması beklenirken, asgari ücretliler için beklenen yeni tutar 15 bin lira seviyesinde yer alıyor.