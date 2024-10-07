Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, faturayı yüzde 50 indirin Çamaşır makinenizin elektrik tüketimini azaltarak faturalarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Yapmanız gereken makineye 1 kaşık eklemek.

Haber Merkezi

Çamaşır makinesi kullanırken doğru adımları izleyerek elektrik tüketiminizi azaltabilir ve faturanızda ciddi tasarruf sağlayabilirsiniz.

Basit ama etkili temizlik ipuçlarıyla, faturanız 50 ila 100 TL arasında düşebilir.

Öncelikle, makinenizin tamburunu düzenli olarak temizlemek büyük fark yaratır. Biriken kir ve deterjan kalıntıları, makinenizin daha fazla enerji tüketmesine neden olur. Bunun önüne geçmek için tambur temizliğini ihmal etmeyin.

Son adımda ise makinenize sadece 1 kaşık ekleyerek ay sonunda faturanızda büyük bir düşüş sağlayabilirsiniz.

1 KAŞIKLA FATURAYI DÜŞÜRÜYOR

Çamaşır makinenizin daha az elektrik harcaması ve çamaşırlarınızın derinlemesine temizlenmesi için basit ama etkili bir çözüm var.

Her yıkamada 1 yemek kaşığı karbonat ekleyerek hem tasarruf yapabilir hem de düşük sıcaklıklarda bile kıyafetlerinizi tertemiz çıkarabilirsiniz.

Karbonat, sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda giysilerinizin daha beyaz ve yumuşak olmasına yardımcı olur.