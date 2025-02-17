Çamaşır makinesine 5-6 kaşık atın, yastıkları kar beyazı gibi yapın

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Geceleri başımızı yasladığımız yastıklar, zamanla toz, ter ve bakterileri biriktirerek sağlığımızı tehdit edebilir.

Ancak birçok kişi, yastıklarını çamaşır makinesinde yıkamanın dolguyu bozacağını veya yumuşaklığını kaybettireceğini düşündüğü için bu temizliği ihmal ediyor.

Oysa ki, yastıklarınızı hijyenik ve kabarık tutmanın basit bir yöntemi var. Üstelik kimyasal dolu deterjanlara da gerek yok.

İşte hem pratik hem de etkili yastık temizleme yöntemi!

YASTIKLAR PAMUK GİBİ OLACAK

Deterjan yerine kullanabileceğiniz en etkili doğal çözümlerden biri karbonattır.

Çamaşır makinesinin tamburuna 6 yemek kaşığı karbonat ekleyerek yastıklarınızı yıkayabilirsiniz.

Karbonat, kötü kokuları yok eder, lekeleri çözer ve bakteri oluşumunu engeller. Üstelik kimyasal kalıntı bırakmadığı için hassas ciltler için de güvenlidir.

YASTIKLAR ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE NASIL YIKANIR?

Sentetik yastıklar için ideal yıkama sıcaklığı 40°C iken, kuş tüyü veya yün dolgulu yastıkları 30°C’de, yün programında veya elde yıkamak en iyisidir.

Dolgunun ezilmemesi için “hassas” yıkama programını tercih edin. Bu, yastıklarınızın uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.

Yüksek devirde sıkma, yastığın iç dolgusunun parçalanmasına neden olabilir. En güvenli sıkma hızı 400-600 devir (rpm) arasında olmalıdır.

Yıkama sırasında tambura iki temiz tenis topu ya da özel kurutma topları ekleyerek dolgunun eşit şekilde dağılmasını sağlayabilirsiniz.