Çamaşır makinesine birkaç tane atın, renk solmasını unutun... Çamaşır makineleri hayatınızı kolaylaştıran ev aletlerinin başında gelir. Ancak makinede yıkandığında rengi solan kıyafetler oldukça can sıkıcı olabilir. Sizde bunu engellemek için makineye birkaç tane onda atın neler oluyor görün.

Haber Merkezi

Çamaşır makineleri her evin olmazsa olmazı olan beyaz eşyaların başında yer alır. Birçok yıkama programı bulunan çamaşır makinelerinde doğru ayarlar kullanılıyor olsa bile siyah çamaşırlarda renk solması yaşanabiliyor.

Genellikle ters yıkanan ve renkli çamaşırlar için olan deterjanlar kullanılsa dahi renkli çamaşırlarınızın renginin solması bir hayli can sıkıcı olabiliyor.

Bu sorunu çözmek için ise tek yapmanız gereken renkli kıyafetlerinizi yıkarken makinenin içine birkaç tane ondan atmak yetiyormuş.

RENKLER SOLMUYOR!

Çeşitli nedenlerden dolayı doğru ayarlarda yıkansa dahi solan kıyafetleriniz için makineye birkaç küp şeker atmak yeterli oluyormuş.

Makinenizin yıkama ayarlarını doğru bir şekilde yaptıktan ve deterjanı koyduktan sonra makinenin kazanına yerleştirdiğiniz kıyafetlerin üstüne birkaç tane şeker atmanız kıyafetlerin renginin korunmasında etkili oluyormuş.