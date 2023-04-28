Çamaşırı bulaşığı o saatte yıkayın! Paranız cepte kalacak...İşte elektriğin en ucuz olduğu saat! Gün içerisinde elektrik tüketiminden tasarruf etmek isteyenler için "en ucuz elektrik saati" belli oldu. Bilenler, o saatte çalıştırarak faturasında indirim sağlıyor.

Elektrikli ev aletleri, evin olmazsa olmazları. Hele ki, çamaşır ve bulaşık makinesi.

Gün içerisinde belki de birden fazla çalıştırdığımız beyaz eşyalar ve diğer küçük ev aletleri, ciddi oranda elektrik harcıyor.

Ev ekonomisini düşünenler ve faturadan tasarruf etmek isteyenler, çeşitli ipuçlarıyla cebini koruyor.

Elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını bilenlerin sayısı ise çok az.

Peki, elektrik hangi saatte daha ucuz? İşte elektriğin en ucuz olduğu saat!

Bilen kar ediyor

Elektrik kullanımının yoğun olduğu gün ve saatlerde elektrik birim fiyatı daha yüksek oluyor.

Elektriğin en pahalı olduğu saat aralığı 17.00-21.00 arası olurken en ucuz olduğu saat aralığı ise gece 01.00-07.00 arası.

Bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanabiliyor.