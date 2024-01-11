Camları elma ile silin, ne buğulanacak ne buzlanacak...

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Kış aylarında yaşanan en büyük sorun araba camlarındaki buğulanmadır.
Sürücülerin görüşünü kısıtlayan bu durum oldukça can sıkıcıdır.
Buğulanma veya buzlanmanın önüne geçmek için ne yapılabilir diye merak edenler, detaylar haberimizde...
Tek malzeme sayesinde bu durumu engelleyebilirsiniz.
Üstelik de yarım bir elma ile...
Şaşırmayın, hemen anlatıyoruz;
Elma mucizesi
Camların buğulanmasının önüne geçmek için elma çok etkilidir.
Yola çıkmadan önce cama yarım bir elmayı siler gibi sürün. 1-2 dakika bekledikten sonra kuru bir bezle silin.
Buğulanma ve buzlanmanın olmadığını deneyimleyeceksiniz.