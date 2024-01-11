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Camları elma ile silin, ne buğulanacak ne buzlanacak...

Camları elma ile silin, ne buğulanacak ne buzlanacak... Sıcak-soğuk dengesizliğinden kaynaklanan buğulanma veya buzlanma, trafikte sağlıklı ilerlemenizi engelleyebilir. Bu yöntem sayesinde camlar buğu tutmayacak ve buzlanmayacak.