Canan Karatay salçanın püf noktasını açıkladı! Salçaya kesinlikle ekleyin, tek kaşığı şifa oluyor.. Canan Karatay'ın salça tarifini sizler için derledik. Salça yaparken organik domates kullanılması söyleyen Canan Karatay, salçanın püf noktasını açıkladı.

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Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, kış için hazırlanacak özel salça tarifini paylaştı.

Canan Karatay'ın salça tarifi arama motorlarında en çok araştırılanlar arasına girerken ev hanımları bu tarifi denemeye başladı.

Pürüzsüz ve kabarmayan salçanın püf noktasını veren Canan Karatay dikkatleri üzerine çekti.

Canan Karatay'ın salça yaparken özellikle içine koyun dediği şey ev hanımları tarafından denenmeye başladı.

Kışlık salça yapımına başlayanlar Canan Karatay'ın bu tarifini deniyor. İşte Canan Karatay'ın salça tarifinin püf noktası..

Salça yaparken doğal domates kullanılmasını dile getiren Canan Karatay salçanın püf noktasını açıkladı. İşte Canan Karatay'ın meşhur salça tarifi..

Hazırlanışı

İlk olarak domatesleri güzelce yıkayıp, sirkeli suyun içerisinde bekletin. Ardından domatesleri robottan geçirip tencerede iyice kaynatın.

Domatesleri 20 dakika kaynattıktan sonra içerisine tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edin.

Biraz daha kaynattıktan sonra salçaları kavanozlara doldurup, kapağını sıkıca kapatın. Son olarak kavanozları ters çevirip üzerini kapatın.

Bir gece beklettikten sonra salçanızı kullanmaya başlayabilirsiniz.