Canlı altın kuru: 30 Ocak Salı altın fiyatları! Güncel altın fiyatları:

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.
Altın alıp satmak isteyenler veya elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını merak ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 30 Ocak 2024 Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.985,66TL
Satış: 1.985,87TL
Çeyrek altın
Alış: 3.280,51TL
Satış: 3.354,37 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 13.600,00 TL
Satış: 13.806,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.540,51TL
Satış: 6.708,74 TL
Altın ons
Alış: 2.035,31 Dolar
Satış: 2.035,60 Dolar