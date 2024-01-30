Canlı altın kuru: 30 Ocak Salı altın fiyatları! Güncel altın fiyatları: 30 Ocak 2024 Salı gününün güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.

Altın alıp satmak isteyenler veya elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını merak ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 30 Ocak 2024 Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.985,66TL

Satış: 1.985,87TL

Çeyrek altın

Alış: 3.280,51TL

Satış: 3.354,37 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.600,00 TL

Satış: 13.806,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.540,51TL

Satış: 6.708,74 TL

Altın ons

Alış: 2.035,31 Dolar

Satış: 2.035,60 Dolar