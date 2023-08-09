Çaresi bulundu! Çamaşır yıkarken 1 tane ıslak mendil atın, olanlara bakın...

Çamaşır makinesi, bir evin olmazsa olmaz eşyaları arasındadır.
Kirli çamaşırları temizleyen çamaşır makinesi kullanıldıkça verimini yitirmeye başlar.
Kıyafetler yıkansa da bazen yıkandıkları halde çamaşırların üzerine yapışan saçlar ve tüyler çıkmaz.
Evcil hayvan besleyenler de tüylerden kolaylıkla kurtulamaz.
Çamaşır makinesinde kıyafetleri yıkarken uygulayacağınız yöntemle, eşyalarınız tertemiz olacak.
Islak mendil mucizesi
Çamaşırları makineye attığınız zaman makinenin içine ıslak mendil koyup çalıştırın.
Islak mendilin emici gücü sayesinden kıyafetlere yapışan tüylerin tamamen toplayacaktır.
Islak mendilin parçalar halinde dağılmaması için kaliteli ıslak mendilleri tercih etmelisiniz.