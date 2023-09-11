Carlo Ancelotti'nin torunu Arda Güler forması giydi! Sosyal medyayı sallayan kare..

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Arda Güler gündemden düşmüyor.
Gösterdiği performans ile göz dolduran Arda Güler sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler 27 Eylül'de sahalara dönmeye hazırlanıyor.
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti milli yıldızımız Arda Güler ile yakından ilgileniyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin torunu, Arda Güler formasıyla görüntülendi.
Ancelotti'nin torununun sosyal medyaya düşen Arda Güler formalı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o kare..