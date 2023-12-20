Çatlak baskıya sürün, yeni gibi olacak! O malzeme her evde var...

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Genellikle tişört ve kapüşonlu üstlerde bulunan baskılar, yıkanmaktan yıpranır ve çatlak bir görüntü alır.
Eski gibi görünen baskıları düzeltmenin bir formülü bulundu.
Çatlak baskıları ilk günkü gibi yapmak isteyenler toplansın.
Ekstra bir masraf yapmadan, yeni alınmış havası verecek yöntemi açıklıyoruz.
Kıyafetlerinizin üstüne sürün ve etkiyi görün.
Bu noktada iş asetona düşüyor.
Eskimeyecek
Asetonu döktüğünüz pamuğu, çatlak olan baskının üzerine hafifçe bastırarak uygulayın.
Aseton sürmek, baskıdaki çatlakları yumuşatmasına ve dolmasına olanak tanır.
İşlemi tamamladıktan sonra kıyafeti bir süre kurumaya bırakın. Çatlakların kapanmasını sağlamış olacaksınız.