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Çatlak baskıya sürün, yeni gibi olacak! O malzeme her evde var...

Çatlak baskıya sürün, yeni gibi olacak! O malzeme her evde var... Kıyafetlerin üzerindeki baskılar, zamanla aşınır ve eski bir görünüme kavuşur. Ancak yeni bir masrafa gerek yok; ilk günkü haline getirmek çok kolay.