Çatlak izlerine 2 defa sürün, silgi gibi sildiğini görün...

Yağmur Dinç

Kilo alıp vermek, hamilelik, kolajen azalması...

Vücuttaki çatlak izlerinizin sebebi farklı farklı olabilir.

Çatlak izleri, cildin orta tabakası olan dermisin hızlı gerilmesi veya daralması sonucu oluşur. Bu durum, cildin elastik liflerinin kopmasına neden olur ve ciltte ince çizgi benzeri izler bırakır.

Çatlaklar başlangıçta kırmızı, morumsu veya pembe olabilir ve zamanla beyaz veya gümüş rengine döner.

Çatlak tedavisi için kozmetik sektöründe birçok ürün satılmaktadır. Ancak bu tuzağa düşmemek ve doğal bir yol tercih etmek istiyorsanız, haberi okumaya devam edin.

Bu yöntem sayesinde, çatlak izleriniz silgi gibi silinecek.

KAKAO MASKESİ

1 yemek kaşığı kakao yağı

5 damla E vitamini yağı (E vitamini kapsülü de kullanabilirsiniz)

Kakao yağını hafifçe ısıtarak sıvı hale getirin ve E vitamini yağı ile karıştırın.

Karışımı çatlaklara uygulayın ve cilde masaj yaparak iyice yedirin. Günde 2 kez uygulayabilirsiniz.