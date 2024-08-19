Çaycıların sır gibi sakladığı yöntem! İşte tavşan kanı çay demlenin püf noktası Ülkemizdeki çay tutkunlarının vazgeçilmezi olan tavşan kanı çayının en lezzetli şekilde demlenmesi için püf noktalarını sizler için derledik. İşte tavşan kanı çay demlemenin püf noktaları...

Editör: Salih Demirgan

Gün içinde sürekli tüketilen çay, ülkemizin vazgeçilmez içeceği olarak bilinmektedir.

Bilindiği üzere çay tüketiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyoruz.

Sabah kahvaltısından başlayarak gece uyuyana kadar her fırsatta çay içen tiryakiler adeta çaysız yapamıyor.

Türkiye'de en fazla içilen içecek olarak karşımıza çıkan çay demlemenin birden fazla yöntemi bulunmaktadır.

Fakat tavşan kanı gibi bir çay demlemek istiyorsanız bu haberimizi mutlaka sonuna kadar okuyun.

İlk olarak, kaliteli siyah çaydan üç yemek kaşığı kadarını demliğinize koyun. Ardından, demliğe yaklaşık üç su bardağı taze kaynamış su ekleyin.

Küçük bir püf noktası olarak, suyu demlikteki deliklerin seviyesine kadar eklemeniz, çayın daha yoğun bir şekilde demlenmesine yardımcı olacaktır.

Demliğinizi, kaynamaya devam eden çaydanlığın üzerine yerleştirin. Çaydanlıktaki su, zamanla azalacağından, çayın demlenme süresi boyunca çaydanlığı ara sıra kontrol etmeniz önemlidir.

Çayı hazırladıktan sonra, yaklaşık 20-25 dakika kadar demlenmeye bırakın. Bu sürenin sonunda, ilk bardakları servis edebilirsiniz.

Bu yöntemle demlediğinizde, çayınızın ne kadar lezzetli ve kıvamlı olduğunu fark edeceksiniz. Eğer çayınız yeterince demlendiyse ve demlik poşet kullanıyorsanız, poşetleri çıkarın ve çayı iyi bir şekilde süzün.

Demlik poşetleri çayın içinde bırakmaya devam ederseniz, çayın tadı acımsı hale gelebilir. Demlik poşet kullanmıyorsanız, ilk servisi yaptıktan yaklaşık 10 dakika sonra çay yapraklarını süzün. Bu, çayınızın ilerleyen saatlerde acı bir tat almasını önleyecektir.