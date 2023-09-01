Çayı yıllardır yanlış demlemişiz! Bu yöntemi deneyerek çayın lezzetini artırabilirsiniz.. Çay demlerken yapılan ufak hatalar çayın lezzetinin azalmasına yol açıyor. Peki lezzetli çay demlemek için ne yapmak gerekir? İşte doğru çay demleme yöntemi..

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Sabah, öğle, akşam olmak üzere günün her vaktinde tüketilen çay, Türklerin vazgeçilmez içeceği olarak bilinmektedir.

Ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında yer alan çay günün her saati tüketilmektedir.

Sabah kahvaltısından gece uyuyana kadar tüketilen çayın farklı demleme yöntemleri bulunuyor. Çay tiryakileri çayın lezzetini daha iyi alabilmek için farklı demleme yöntemlerini deniyor.

Aslında yıllardır yapılan bir yanlış bu şekilde ortaya çıkarılmış oldu. Birçoğumuz çayı yıllardır yanlış demleyerek çayın lezzetini azaltmışız.

Peki doğru çay demleme yöntemi nedir ve çay nasıl demlenirse daha lezzetli olur? İşte çayın lezzetini daha iyi almanızı sağlayacak o demleme yöntemi...

Çay nasıl demlenir?

Çayın demlenme şekli son derece önem arz ediyor. Çay demlerken kimileri soğuk su kimileri sıcak su tercih etmektedir. Bu iki yöntemde çayın lezzetinde farklılıklara yol açar. Peki çayın lezzetini daha iyi alabilmek için ne yapmak gerekiyor?

En çok tercih edilen çay demleme tekniği demin üzerine suyu ekleyip haşlamaya bırakmaktır. Ancak bu yöntem çayın lezzetini bozuyor.

Daha lezzetli çay demlemek için yapmanız gereken bir çaydanlığa 5 bardak su dökün ve iyice kaynatın. Daha sonra kaynayan suya 4 kaşık dem atın. Önce suyu kaynatıp sonra üstüne demi eklemek en etkili olan çay demleme yöntemidir.

Bu yöntem ile çay yanmaz ve tadı bozulmaz. Bu sefer alt demliği su doldurun. Ocağa koyup üst demliği üzerinde bırakın zamanla çay dinlene dinlene demlenir.

Çayı bardağa boşaltırken kenardan ve yukarıdan boşaltmayın. Çayın lezzetini en iyi almanızı sağlayacak doldurma yöntemi ise çaydanlığı bardağa yakın tutup kenardan dökmektir. Afiyet olsun...