Celal Şengör'den çarpıcı açıklama! Türkiye 10 milyon yıl sonra o ülkeyle birleşebilir… Yer Bilimcisi olan Celal Şengör yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemin nabzını tutuyor. Şengör’ün tam 10 milyon yıl sonrası için yaptığı açıklamada Türkiye’nin bir ülke ile birleşeceğini belirtti. İşte, Celal Şengör’ün bahsettiği o ülke…

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Yer Bilimci Celal yaptığı Şengör her açıklama ile gündeme bomba gibi düşüyor. Şengör Türkiye’nin kaderiyle alakalı yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi.

Şengör açıklamasında, yapılan araştırmaların 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıtanın oluştuğunu ve bunun sonucunda da ülkelerin yerlerinin farklılaştığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şengör’ün, bu değişimler sonucunda Türkiye’nin de haritadaki yerinin farklılaşabileceğini söylemesi gündeme adeta bomba gibi düştü.

HT Bilim Tarih Felsefe kanalında Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği çapıcı söyleşide Şengör, süper kıta oluşum sürecinde dünyanın değişim yaşadığını ve Türkiye'nin haritadaki konumunun da değişeceğini öne sürdü.

Türkiye o ülke ile birleşecek!

Yer bilimci, yaşanma ihtimali olan kıta değişimleriyle birlikte 'Avrupa'nın parçalanacağını ve Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini' dile getiren Şengör, Amerika ve Asya'nın da 'büyük ihtimalle' çarpışacağı ihtimallerinden bahsetti.

Şengör, 10 milyon yıl sonra oluşması öngörülen Yeni Pangea'dan en çok Türkiye etkileneceğini belirtti. Ayrıca Akdeniz'in tamamen kapanacağını ve yeni bir dağ kuşağı oluşacağını belirten Şengör, bu oluşumların şu anda bile yaşandığını belirtti.

Yapılan açıklamalarda en çarpıcı nokta ise Türkiye’nin 10 milyon yıl sonra birleşeceği ülkenin Libya olması oldu. Şengör’e göre, Türkiye ve Libya, kara komşusu olacak. Celal Şengör, Türkiye ve Libya’nın birleşmesi hakkındaki ifadeleri ise şu şekilde:

"Mesela 10 milyon yıl sonra Libya ile öpüşüyoruz. Bugünkü hıza bak, biz gidip Libya ile birleşiyoruz. Ve yavaş yavaş Doğu Akdeniz kapanıyor"