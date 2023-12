Celine Dion'un hastalığı: Katı kişi sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan "katı kişi sendromuyla" mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un kız kardeşi, ünlü şarkıcının artık kaslarını kontrol edemediğini söyledi. Peki, katı kişi sendromu nedir ve neden olur? Belirtileri nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler...

"My Heart Will Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Celine Dion, "katı kişi sendromuna" yakalandığını ve konserlerine ara verdiğini duyurmuştu.

Dion, sendromun spazmlara sebep olup yürüme ve şarkı söyleme yetisini etkilediğini açıklamıştı.

Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un kız kardeşi, ünlü şarkıcının artık kaslarını kontrol edemediğini söyledi.

Katı kişi sendromu, yüksek ses veya hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden oluyor.

Katı kişi sendromu, çok nadir görülen nörolojik bir hastalıktır.

Merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyen bir hareket bozukluğudur.

Gövde kaslarında, bacaklarda ve vücudun farklı kas gruplarında sertleşme ve kasılma gibi belirtilerle kendini belli eder.

Kişilerin bu hastalıkta yaşadığı kasılmalar, ağrılar ve kas spazmları saatlerce sürebilir.

Bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırması olarak bilinen otoimmün bir bozukluk durumunun olduğu düşünülmektedir.

Kas Sertliği (Rigidite): Bu durum genellikle gövde, boyun ve bacaklarda başlar. Kaslar sürekli olarak gergin ve sert haldedir.

Spazm (Kas İstemsiz Kasılma): Ani, şiddetli kas spazmları, kişinin normal aktivitelerini engelleyebilir.

Ağrı: Kas sertliği ve spazmlar nedeniyle ağrı hissedilebilir. Bu durum, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir.

Postür Değişiklikleri: Kişiler, dik durmakta veya belirli pozisyonlarda durmakta zorlanabilirler.

Hareket Koordinasyonunda Zorluk: Stiff Person Sendromu, kişinin normal hareketlerini gerçekleştirmesini zorlaştırabilir. Koordinasyon problemleri ortaya çıkabilir.

Reflekslerde Değişiklikler: Tendon reflekslerinde artış veya azalma gibi değişiklikler gözlenebilir.

Anksiyete ve Depresyon: Hastalar, sürekli yaşanan sertlik ve ağrı nedeniyle anksiyete ve depresyon gibi duygusal durumlar yaşayabilirler.

Tedavi süreci

Katı kişi sendromu, bireysel olarak değişebilen bir hastalıktır ve tedavi yaklaşımı genellikle semptomların şiddeti, hastanın genel sağlığı ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiselleştirilir. Tedavi süreci, bir nörolog, fizyoterapist ve diğer sağlık uzmanlarından oluşan bir ekibin koordinasyonunu içerebilir.